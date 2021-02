Metropolitans 92 : Fin de pige pour Paul Stoll

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Metropolitans 92

Vendredi soir, les Metropolitans 92 l'ont emporté sans difficulté chez Le Portel (73-86). Pour ce match, l'entraîneur Jurij Zdovc a choisi de confier la mène à David Michineau pendant 37 minutes sur 40. Paul Stoll n'est pas entré en jeu. Le meneur américano-mexicain a terminé sa pige et rentrera aux Etats-Unis ce samedi.

Brandon Brown, stoppé en fin d'année 2020 à cause d'une blessure au dos, a d'ores et déjà repris l'entraînement et sera de retour à la compétition le 3 mars en EuroCup.