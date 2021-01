Metropolitans 92 : Fracture de la mâchoire pour Miralem Halilovic, absent 3 mois !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier DAlmeida Metropolitans 92

Samedi soir, lors de la défaite des Metropolitans 92 à Roanne, Miralem Halilovic a reçu un coup au visage de la part de son adversaire Boubacar Touré, sans aucun doute volontaire. Si le pivot bosnien a continué à jouer, les examens passés ce dimanche ont révélé qu'il souffre d'une fracture de la mâchoire annonce L'Equipe. Fracture qui va entraîner une opération chirurgicale ce lundi et un arrêt de trois mois "au minimum" !

C'est un gros coup dur pour la formation de Boulogne-Levallois qui fait déjà sans son meneur Brandon Brown (dos) ni son ailier-fort Tomer Ginat (pied) actuellement. Miralem Halilovic avait manqué la première partie de saison à cause d'une blessure au pied et retrouvait petit à petit son niveau affiché avec Orléans ces dernières saisons. Le club, qui avait déjà engagé Assem Marei en début de saison pour pouvoir le remplacer, va certainement devoir trouver un nouveau remplaçant médical.

Un sérieux problème à venir pour Roanne

Quant à Boubacar Touré, l'auteur du coup qui a depuis présenté ses excuses, il encourt une longue suspension. La saison passée, un autre joueur de Roanne, Justin Carter, avait écopé d'une suspension de 10 matches pour un coup de poing adressé au pivot de l'Elan Béarnais Cheikh Mbodj. Dans la foulée, la Chorale de Roanne l'avait licencié pour faute grave.

Boubacar Touré, qui donnait jusqu'ici entière satisfaction sur le plan humain et sportif - au point d'être prolongé pour la saison 2021-2022 (avec une option sur la suivante) -, peut-il craindre pour son avenir dans la Loire ? S'il venait à être longuement suspendu, Roanne, dans la course au maintien, devrait faire venir un joueur sans bénéficier de l'argent de la sécurité sociale et des assurances. Une vraie épine dans le pied de Jean-Denys Choulet et de son club.