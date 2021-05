Metropolitans 92 : L'avenir de Jurij Zdovc incertain, trois joueurs non conservés pour la saison prochaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si dans les performances sportives, les Metropolitans 92 figurent toujours dans le haut du tableau, les résultats de ces dernières semaines, voire mois, sont en baisse. Par ailleurs, l'ambiance qui règne dans les coulisses n'est pas idyllique.

L'avenir de Jurij Zdovc incertain

Le Parisien indique que des tensions sont apparues au cours de ces derniers mois entre Jurij Zdovc et ses dirigeants. Les dirigeants du club francilien reprochent au coach slovène la mauvaise gestion de ses joueurs et des choix tactiques jugés trop défensifs. Sur un réseau social, le président Alain Bouvard a même critiqué les choix du coach avant de supprimer sa publication... toutefois trop tardivement pour empêcher que l'ancien meneur du Limoges CSP n'y ait accès.

Le départ de Rob Gray pour Monaco en cours de saison a également été vivement critiqué en interne. L'arrière américain, qui n'a disputé que huit rencontres avec Boulogne-Levallois cette saison est devenu six mois plus tard, champion d'Europe et MVP de la finale de l'EuroCup sous les couleurs de l'AS Monaco. Après avoir brillé en EuroCup, Rob Gray découvrira l'EuroLeague la saison prochaine, puisque celui-ci a récemment prolongé pour deux saisons avec la Roca Team. Pourtant autant, Jurij Zdovc est resté droit dans ses bottes à notre micro, estimant qu'il aurait été inutile de conserver l'ancien Bressan contre son gré.

Maxime Roos, Neal Sako et Bastien Pinault vers le départ



Si Boulogne-Levallois possède toujours cinq joueurs sous contrat - Vitalis Chikoko, Tomer Ginat, David Michineau et Miralem Halilovic, Maxime Roos ne sera pas conservé la saison prochaine relate Le Parisien. De plus, selon nos informations, la liste des joueurs non conservés comprendrait deux autres joueurs formés localement (JFL), Neal Sako et Bastien Pinault. Autre JFL de qualité, David Michineau est sollicité par des écuries étrangères.

Alors qu'en 2020, Boris Diaw et Frédéric Fauthoux ont claqué la porte à cause de tensions internes, Jurij Zdovc en fera-t-il de même à l'intersaison ? Pas sûr étant donné le contrat qui le lie au club francilien et la baisse de budget annoncée. Mais quoi qu'il en soit, la stabilité ne semble pas de mise pour la formation des Hauts-de-Seine.