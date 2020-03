Michael Stockton : "Je me sens en sécurité"

En Jeep ELITE, beaucoup de joueurs américains ont fait le choix de rester en France durant la suspension du championnat en raison du coronavirus. C'est le cas de Michael Stockton, le meneur de Cholet Basket. Dans Le Courrier de l'Ouest, il s'en explique.

"Si la situation reste comme elle est actuellement, c’est-à-dire deux semaines de confinement, je vais rester ici et attendre. Je le redis, je me sens en sécurité. La règle à suivre est simple : il faut rester à la maison. Et accessoirement trouver une occupation afin de ne pas s’ennuyer. C’est facile à faire. Après, pour en revenir à mes coéquipiers étrangers, je n’ai pas la prétention de parler en leur nom, mais j’ai le sentiment qu’ils pensent la même chose. Ils restent… pour l’instant. Si la quarantaine vient à être prolongée, de deux semaines supplémentaires par exemple, et qu’on ne sait toujours pas si la saison de Jeep Élite continue ou est suspendue, alors je pense que les gars seront pressés de rentrer chez eux. Mais nous n’en sommes pas là. Me concernant, la situation du jour est : « Je reste à la maison et j’attends."