Michael Stockton (Cholet) : "Nous n’avons jamais laissé Le Portel revenir"

Dimanche, Cholet Basket s'est largement imposé sur le parquet de Le Portel, 91 à 65. Les Maugeois ont fait la course en tête après avoir fait la différence dès le départ. Ils sont restés sérieux tout le long et montrent qu'ils sont de retour aux affaires, avec une troisième large victoire de suite (+21 contre Orléans, +21 à Monaco puis +26 à Le Portel). De quoi plaire au meneur Michael Stockton, qui a livré son état d'esprit au Courrier de l'Ouest.

« On a joué avec beaucoup d’énergie. En début de match, on a défendu très fort, en coupant notamment les lignes de passes. On n’a laissé aucun panier facile à nos adversaires. Mener largement si vite, ce n’est jamais facile à gérer. Mais le coach a fait du bon boulot en nous maintenant sous pression. Nous n’avons jamais laissé Le Portel revenir. Ils n’y ont jamais cru. Ces trois victoires font du bien. Nous travaillons dur pour devenir une équipe compliquée à jouer. »