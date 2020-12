Michael Stockton (Cholet) : "Une équipe est née"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Après un début de saison difficile, Cholet a procédé à des ajustements et a cumulé les entraînements dans l'espoir de se reprendre. En l'espace de trois jours, l'équipe d'Erman Kunter a battu deux fortes équipes, la JDA Dijon en Jeep ELITE puis l'AEK Athènes en Ligue des Champions (BCL). Dans un collectif plus équilibré et plus en place, Michael Stockton a semblé retrouvé l'impact qui était le sien en 2019-2020.

"C’est vraiment une victoire d’équipe, a-t-il déclaré, enthousiaste, au micro de Ouest-France mardi soir après le succès contre l'AEK. Je l’ai beaucoup répété l’année dernière mais ce (mardi) soir, tout le monde a fait son boulot sur le terrain. L’équation était simple : il fallait que chacun apporte à l’équipe pour avoir une chance de l’emporter. Je suis fier de notre équipe."

Cholet est maintenant dans une bonne dynamique pour aborder la suite de la saison.

"Cette fois-ci, je pense qu’on peut le dire : une équipe est née. On joue bien ensemble, on partage bien le ballon. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, il faut qu’on continue à travailler et à s’améliorer."

Les Maugeois enchaînent avec un match à Nanterre, ce samedi en Jeep ELITE.