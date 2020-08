Michael Stockton de nouveau capitaine de CB : « C’est presque un coach adjoint sur le terrain », concède Kunter

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

« Celui qui peut le plus aider le staff et être notre relais sur le terrain, c’est Mike (Stockton), et il n’est pas là, souligne Erman Kunter, le coach de CB, au micro de Ouest-France. S’il était là, c’était presque un coach adjoint sur le terrain... » Encore bloqué aux États-Unis, le fils du légendaire John Stockton devrait poser ses pénates dans les Mauges ce jeudi, au même titre de Chauncey Collins.

Il sera, comme la saison passée, le capitaine de Cholet Basket. Prolongé de deux saisons cet été, il a terminé deuxième meilleur passeur de Jeep ÉLITE en 2019/20, avec 6,8 offrandes par match (pour 12,2 points à 44,7% de réussite aux tirs 3 rebonds et 15,4 d'évaluation en moins de 30 minutes).

Lasan Kromah arrivé mi-août dans les Mauges, Terell Parks, Ike Nwamu et Kyvon Davenport lui ont emboîté le pas en fin de semaine dernière. Seuls Michael Stockton et Chaucey Collins manquent donc à l'appel.

À noter également qu'un coach déjà présent à CB devrait être promu 2e adjoint du Malin du Bosphore, afin de combler le départ de Sylvain Delorme.