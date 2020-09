Michael Stockton grand fan d'Erman Kunter : "Je le respecte énormément"

Après une très belle première saison à Cholet, le meneur de jeu étasunien Michael Stockton (1,85 m, 31 ans) a décidé de rempiler pour l'exercice 2020/21. Bien dans les Mauges, le fils de l'ancienne star NBA John Stockton se dit très épanoui sous les ordres d'Erman Kunter. Dans les colonnes du Courrier de l'Ouest, il exprime toute sa reconnaissance envers "Le Malin du Bosphore".

"Je le respecte énormément. J’apprécie sa manière de mener l’équipe. Il est très direct, très honnête, et avec lui, on se concentre sur l’essentiel et sur les choses qui ont du sens. On s’entraîne dur pour être capable ensuite de livrer bataille. Je partage cette vision du basket. Avec lui, les choses ne sont jamais trop compliquées, quand ce n’est pas nécessaire. D’une certaine manière, c’est un peu « à l’ancienne », et j’adore ça. Je suis excité à l’idée de jouer à nouveau pour lui."