Michal Sokolowski proche de Pau-Lacq-Orthez

International polonais, Michal Sokolowski (1,96m, 27 ans) a été proposé à plusieurs clubs de Jeep ÉLITE ces dernières semaines, notamment à Strasbourg et à Nanterre. Selon nos informations et celles de Sportando, ce poste 2/3 pourait prendre la direction de Pau-Lacq-Orthez. Rien n'est encore signé mais sa venue dans le Béarn se précise. Tout serait toutefois conditionné à la situation de Digue Diawara, l'EBPLO ne pouvant rien confirmer tant que l'ex-ailier de Hyères-Toulon n'aura pas été prêté ou libéré de son contrat.

Vu à Anwil cette saison, Michal Solokowski connait bien Pau pour avoir croisé la route du club pyrénéen en BCL à l'automne dernier. Ces deux rencontres face à l'Élan béarnais ont semble-t-il convaincu Laurent Vila de le faire venir en France. D'abord intéressant à domicile (8 points à 3/8 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe pour 11 d'évaluation), il l'a également été lors du match retour, à l'Élan béarnais (11 points à 3/7 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe pour 12 d'évaluation).

Son parcours :

2009/11 : MKS Znicz Basket Pruszkow

2011/14 : Anwil Wloclawek

2014/18 : Rosa Radom

2018/19 : Zielona Gora

2019/20 : Anwil Wloclawek

Joueur référencé du championnat polonnais, il pourrait connaître sa première expérience à l'étranger après avoir navigué entre Anwil Wloclaweb, Rosa Radom et Zielona Gora ces dernières années. En 2019/20, il s'est montré à l'aise en PLK (9,7 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 2,6 passes décisives pour 11,9 d'évaluation en 26 minutes) mais plus en difficulté en Basketball Champions League (5,3 points à 50% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 1,2 passe décisive pour 7,4 d'évaluation en 24 minutes).

Dans le Béarn, il devrait vivre sa première expérience à l'étranger (photo : FIBA)

Capable de tout faire sur un terrain, il est surtout réputé pour ses qualités défensives (élu à deux reprises meilleur défense de la ligue polonaise) mais il est également capable d'être menaçant derrière l'arc (47,5% à 3-points en PLK cette saison). En équipe de Pologne depuis 2016, il a participé à la Coupe du Monde l'été dernier, étant un artisan majeur du bon parcours de la sélection entraînée par Mike Taylor (7,5 points à 60% et 2,5 rebonds).



