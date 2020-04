Michel Gobillot : "Le CCRB propose de rester à 18"

Il n’est pas le seul, mais Michel Gobillot président du Champagne Châlons-Reims Basket (CCRB) et président de l'Union des Clubs Professionnels de Basket (UCPB), a du pain sur la planche pour lutter face à la crise économique engendrée par l'arrêt de l'activité des championnats. Les groupes de travail planchent sur les possibilités de fin de saison 2019/20 et surtout sur la saison à venir. Michel Gobillot a son avis sur la question :

"Le CCRB a proposé de rester à 18 avec éventuellement une descente et une montée pendant trois à cinq ans minimum en fonction des résultats de la crise engendrée, explique-t-il dans L'Union. Quoi qu’il arrive d’abandonner le projet de passer à seize car on n’aura plus les moyens financiers. Dans mon rôle de président de l’UCPB, beaucoup de clubs demandent un passage à 20 sans descente et deux montées de Pro B. Mais ça pose un vrai problème car dans les règlements il n’y a qu’une seule montée. La décision pourrait donc être attaquée par les clubs qui jugeraient être susceptibles d’accéder via les playoffs. Beaucoup prêchent pour leur chapelle."