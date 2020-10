Michel Gobillot (Champagne Basket) réélu à la tête de l'Union Clubs Professionnels Basket

L'Union des Clubs Professionnels de Basket conserve son président. Egalement président du Champagne Basket, Michel Gobillot reste le président de l'UCPB, le syndicat qui représente les clubs professionnels masculins de basketball.



"C’est une grande chance pour moi, à titre individuel, de présider cette organisation, a-t-il exprimé sur le site officiel de son club. Cela me permet, par exemple, de mieux connaitre les présidents de clubs. C’est aussi une chance pour nous, le Champagne Basket, d’avoir le président de son club qui dirige une instance majeure du basket Français. Ce poste me permet de siéger au bureau de la LNB et d’être élu au comité directeur de celle-ci. Mais la réussite du Champagne Basket ne devra rien au fait que son président est aussi président de l’UCPB. Seul le travail mené au sein du club guidera notre organisation vers la réussite."