Michel Gobillot, président du CCRB : "Il faut rester calme et serein"

Après un bon début de saison (5 victoires et 4 défaites), le Champagne Châlons-Reims a signé 5 défaites de suite. Puis les Marnais sont parvenus à signer 2 victoires importantes pour finir l'année 2019. Mais le début d'année 2020 est négatif avec 2 échecs en 2 matchs. Résultat, l'équipe de Cédric Heitz n'a qu'une victoire d'avance sur deux des trois relégables. Le président du club Michel Gobillot ne veut pas céder au catastrophisme et surtout pas changer le staff.

"Le CCRB n'a pas eu l'habitude de tout remettre en cause sur quelques échecs que l'on n'attendait pas, a-t-il rappelé dans L'Union . Nous avons accordé notre confiance à des personnes. Si, à chaque fois que cela va moins bien comme aujourd'hui, on doit tout remettre en cause, on n'en sortira jamais. [...] Nous ne sommes pas comme cela à Châlons-Reims, la confiance accordée aux personnes en place va jusqu'où l'on doit aller avec elles pour continuer et faire en sorte que les choses redeviennent (il insiste) celles qu'elles auraient dû être."

Si l'équipe et les joueurs doivent se remettre en cause, il faut rester serein.

"Nous avons une série de matches loin d'être évidente, nous allons à Pau (samedi), puis des grosses cylindrées (Villeurbanne 1er février à Reims, à Nanterre le 8 puis Monaco le 11, Limoges à Châlons le 20). Février sera important... Il le sera extrêmement, et c'est dommage d'avoir grillé quelques jokers alors qu'aujourd'hui, on aurait dû se mettre à l'abri. Nous n'avons pas su gagner les deux derniers matches à notre portée, c'est vraiment regrettable. On doit se poser les bonnes questions et surtout se remettre en cause. Nous sommes conscients aussi que le sport professionnel de haut niveau n'est pas simple. Ne brûlons pas ce que nous avons adoré hier ou avant-hier. Il faut rester calme et serein pour qu'un club reparte sur de bonnes bases, voilà ce qu'il faut faire."