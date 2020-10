Michel Mimran (LNB) : "Pour l'instant, on joue, même si ça demande de l'acrobatie"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : GPJ

Sept matchs de Jeep ELITE et Pro B, sur 18 prévus, ont été reportés ce week-end à cause de la COVID-19. Le président de l'UJAP Quimper Bernard Kervarec, dont l'équipe professionnelle est à l'arrêt à cause du virus, a posé la question de l'arrêt temporaire de la saison. Ce samedi, le journal L'Equipe propose un article à ce sujet. La directeur général de la Ligue Nationale de Basket (LNB), Michel Mimran, estime qu'un arrêt serait prématuré.

"66 % des matches de Jeep ÉLITE ont eu lieu jusqu'ici. Nous estimons pour l'instant que c'est un seuil acceptable pour continuer tant qu'on trouve des dates dans le calendrier pour reprogrammer et que les conditions d'accueil du public ne deviennent pas économiquement dangereuses pour les finances des clubs. Pour l'instant, on joue, même si ça demande de l'acrobatie."

En mai dernier, l'assemblée générale de la LNB avait pris la décision de ne pas jouer en cas de huis clos. Pour le moment, la saison se poursuit même si avec le couvre-feu, des rencontres devraient se dérouler sans public, comme à Boulogne-Levallois qui continuera à jouer le soir. En revanche, d'autres clubs dans la zone des couvre-feux, comme Nanterre, ont fait le choix d'avancer leurs rencontres à domicile afin de continuer à accueillir un minimum de public.