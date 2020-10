Mickaël Gelabale : "Pour le moment on se cherche"

Après quatre défaites en quatre matchs officiels, l'Elan Chalon reçoit Orléans ce samedi soir au Colisée. Le vétéran Mickaël Gelabale, en difficulté sur ce début de saison, s'exprime avant cette rencontre.

"On joue à la maison, il faut qu'on arrive avec le maximum de confiance, même si on en a peu eu depuis le début de saison. Les clés du match, c'est de tenir 40 minutes. Peu importe ce que le coach va nous demander, c'est à nous de respecter le plan de jeu pendant 40 minutes. C'est ce qui nous a manqué contre Strasbourg et Cholet."