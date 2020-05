Mickaël Gelabale bien parti pour prolonger à l'Elan Chalon

Le verdict concernant l’issue de la saison 2019/20 sera connu ce mercredi mais la plupart des clubs ont déjà avancé sur leur recrutement, notamment concernant les joueurs formés localement (JFL). Pour autant, l'Elan Chalon reste discret pour l’instant et les recrues ne fusent pas encore.

C’est à ce sujet que l’entraineur Julien Espinosa s’est exprimé concernant l’équipe de la saison prochaine, dans une interview accordée au Journal de Saône-et-Loire :

"Déjà et plus que jamais, on doit se munir de JFL de bon niveau. Assane (Ndoye) et Ousmane (Camara) sont sous contrat. Pour Mickaël (Gelabale), on avance bien. On attend la réponse d’un autre JFL capable de jouer un vrai rôle en Élite. Une fois qu’on saura, on verra comment on articule notre effectif."