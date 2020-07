Mickaël Gelabale est devenu le 10e meilleur marqueur de l'Élan Chalon cette année

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Enzo Geoffray Charlotte Geoffray

À l'Élan Chalon depuis la saison 2017/18, Mickaël Gelabale (2,01m, 37 ans) est devenu cette saison le 10e meilleur marqueur de l'histoire du club, avec 908 points inscrits. Le Guadeloupéen, qui s'est engagé avec Chalon-sur-Saône jusqu'en juin 2022, devrait encore pouvoir grappiller quelques places au classement. Le Choletais de formation pourrait bel et bien passer devant Andre Owens (meneur étasunien de l'Élan de 1998 à 2001) qui totalise 992 unités, soit seulement 84 points de plus. En revanche, détrôner Blake "the Blade" Schilb sera bien plus compliqué (1854 points en seulement 4 saisons).

Cette saison, le champion d'Europe 2013 valait encore 13,3 points à 51% de réussite, 5 rebonds et 1,6 passe décisive pour 13,3 d'évaluation.