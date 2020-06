Mickaël Gelabale s'engage à l'Elan Chalon jusqu'en 2022

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Grand baroudeur tout le long de sa carrière, Mickaël Gelabale (2,01 m, 37 ans) avait clamé depuis longtemps ses désirs de stabilité. C'est finalement à l'Elan Chalon qu'il l'a trouvée. L'ancien international français vient de s'engager pour les deux prochaines saisons dans le club où il est arrivé fin 2017.

Le Guadeloupéen, passé par de prestigieux clubs européen et des franchises NBA, va donc poursuivre sa carrière professionnelle jusqu'à ses 39 ans. Logique quand on voit son apport sur la saison passée (11,1 points à 50,8% de réussite aux tirs dont 45,3% à 3-points, 5 rebonds et 1,6 passe décisive pour 13,3 d'évaluation en 29 minutes par match) mais aussi son rôle de mentor des nombreux jeunes Chalonnais de l'effectif du club.

Avec Babacar Niasse, Hugo Besson (aspirant), Assane Ndoye, Ousmana Camara, Mathis Dossou-Yovo, Etienne Ca et donc Mickaël Gelabale sous contrat (même si certains vont être prêtés), et bientôt d'autres (Myles Hesson), l'entraîneur Julien Espinosa a déjà la base de son effectif 2020/21.