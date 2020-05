Mike James aimerait jouer à... Monaco !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Il est le meilleur marqueur en titre de l'EuroLeague, probablement le meneur le plus doué offensivement du continent derrière Shane Larkin. Il fut idôlatré dans les travées de l'OAKA Arena du temps où il jouait au Panathinaïkos Athènes, il a déjà su montrer qu'il avait sa place en NBA (10,4 points et 3,8 passes décisives en 2017/18 avec Phoenix). Cette saison, il a prouvé qu'il pouvait tenir les rênes d'une immense cylindrée comme le CSKA Moscou (21,1 points à 44%, 3,3 rebonds et 4,3 passes décisives). Bref, Mike James (29 ans) n'est pas un joueur que l'on peut espérer voir un jour évoluer en Jeep ÉLITE.

Pourtant, l'ancien meneur de Vitoria et Milan a des vues sur le championnat de France... Non pas parce qu'il désire découvrir la Meilleraie ou Sportica, non. Non plus parce qu'il ne peut s'imaginer terminer sa carrière sans avoir remporté la Leaders Cup à Disneyland Paris. Plutôt parce que le cadre de vie monégasque le fait rêver. Invité par son ex-coéquipier Mindaugas Kuzminskas à choisir un club où il souhaiterait évoluer un jour, Mike James a directement mentionné la Roca Team.

« J'aimerais jouer à Monaco. J'ai entendu que c'est un bel endroit ! Je sais qu'ils ne sont pas en EuroLeague mais peut-être que j'irai là-bas pour terminer ma carrière, quand je ne serai plus aussi bon qu'aujourd'hui. »

Une déclaration qui est revenue aux oreilles d'Oleksiy Yefimov, le manager de l'AS Monaco, qui n'a évidemment pas fermé la porte à Mike James, même vieillissant, et qui a vanté les mérites de la vie quotidienne en Principauté pour convaincre de grosses pointures de poser leurs valises à Gaston Médecin.

« J'espère que cela se produira un jour », a-t-il indiqué à SDNA. « Et j'espère que Mike James n'est pas le seul joueur de haut niveau à nous suivre, que nous saurons continuer sur la même voie pour nous imposer comme une grande puissance du basket européen. Plus globalement, le fait que l'équipe soit basée à Monaco est une énorme monnaie d'échange supplémentaire lors de nos discussions avec les joueurs et les agents. Vu que nos joueurs peuvent bénéficier ici de certains privilèges, nous arrivons à finaliser des contrats à des montants moins élevés que s'ils avaient signé ailleurs. [...] Il est évident que lorsque vous choisissez de venir jouer à Monaco, vous savez que vous aurez une qualité de vie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Beaucoup de joueurs pensent qu'il peut être pertinent de réduire leurs prétentions salariales puisqu'ils vont vivre dans l'un des meilleurs endroits au monde, avec de nombreuses garanties pour tout. Ils savent qu'ils seront payés à temps ici. La stabilité est souvent plus importante qu'il zéro de plus sur le contrat. [...] C'est un fait que de plus en plus de joueurs et d'agents nous font confiance chaque année. Nous avons récemment fait appel à Norris Cole, double champion NBA, et il savait en venant ici qu'il serait à la fois satisfait de la qualité de vie et du challenge sportif. Beaucoup d'agents nous proposent leurs joueurs à des tarifs moins élevés qu'ailleurs, car ils savent que leur client sera heureuxc ici et qu'il en bénéficiera sur le long terme. Enfin, ce qui rend Monaco si attrayant, c'est que c'est probablement l'endroit le plus sûr et que la Principauté est essentiellement construite pour les étrangers. Des gens de 146 nationalités vivent ici, donc vous n'avez pas l'impression d'être un étranger, vous vous sentez comme l'un d'eux. C'est un endroit parfaitement sain dans tous les domaines, idéal pour des sportifs venant avec leurs familles. »

Autant dire que même si Mike James ne vient jamais sur le Rocher, Norris Cole ne sera pas le dernier gros CV à défendre les couleurs de la Roca Team.