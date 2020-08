Mike Joseph s'entraîne avec Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Gérard Héloïse

Sans club pour la saison 2020/21, Mike Joseph reste actif. Actuellement, l'intérieur participe à la préparation du Boulazac Basket Dordogne, club de Jeep ELITE qui doit faire avec plusieurs absents pour le moment. Passé par Kaysersberg, Denain et Lille en 2019/20, l'ancien joueur de Poitiers et Toulouse est réputé pour ses qualités offensives. Vendredi soir, il a pris part à la victoire du BBD contre Vichy-Clermont (10 points à 4/6 aux tirs, 7 rebonds et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 18 minutes).

