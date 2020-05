Miralem Halilovic : "C'était le moment pour moi de gravir une autre marche"

Trois saisons, avec une victoire lors des playoffs d'accession en 2019, qui resteront gravées dans la tête de Miralem Halilovic (2,05 m, 28 ans). C’est avec des souvenirs en tête et des récompenses en poche que le meilleur marqueur (17,6 points en 29 minutes par match) de Jeep ELITE de la saison 2019/20 a décidé de s’envoler vers de nouveau objectif. Après avoir connu la montée puis le maintien (à 99%) en Jeep ELITE avec l’OLB, il souhaite passer un cap sa carrière, comme il l’explique dans une interview accordée à La République du Centre.

« Après trois ans à Orléans, je me suis bien acclimaté au championnat, je connais la langue, je voulais rester en France. Orléans a fait des efforts pour essayer de me garder, et même si ça a été une décision difficile, à 28 ans, c’était le moment pour moi de gravir une autre marche et de jouer plus haut. Boulogne-Levallois (4e cette saison), qui va disputer l’EuroCup (cela reste à confirmer, NDLR), c’était la meilleure étape pour moi. »

Un départ brusque avec cette fin de saison prématurée, qui n’aura pas permis au poste de 4 de faire ses aurevoirs au public loiretain.

« C’est dur de se dire qu’il n’y aura pas de dernier au revoir. Quand j’ai écrit le message publié sur les réseaux sociaux pour annoncer mon départ, et plus encore quand j’ai vu les réactions des supporters, c’était beaucoup d’émotions : j’étais à la fois triste mais aussi fier d’avoir laissé une telle trace dans cette ville et ce club. J’ai été très heureux et fier de porter ce maillot, de me battre à chaque match, de donner tout ce que j’avais. Ça y est, je pars, mais j’espère que ce n’est pas pour toujours. J’espère que je reviendrai jouer dans la nouvelle salle et porter peut-être encore une fois le maillot de l’OLB. »