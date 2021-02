Miralem Halilovic a porté plainte contre Boubacar Touré et inversement

Passé sur le billard pour soigner une fracture la mâchoire consécutive au coup de poing reçu de la part de Boubacar Touré lors de la rencontre entre la Chorale de Roanne et les Metropolitans 92, Miralem Halilovic a porté plainte contre le pivot sénégalais indique Le Progrès. Ce dernier a fait de même pour le motif qu'il lui aurait attrapé les parties génitales lors de la rencontre.

Initialement programmé ce mardi, le passage devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Basket (LNB) de Boubacar Touré a été reculé à jeudi. Une fois sa sanction connue, il sera convoqué par les dirigeants de son club en vue d'une éventuelle sanction.

"On étudie tous les scénarios, a expliqué au quotidien local le directeur général de la Chorale Nicolas Reveret. Dans une situation normale on rechercherait un remplaçant. Mais là, on ne sait pas quand on va rejouer, ni à quelle fréquence, de ce fait il y a plusieurs inconnues et il est impossible de savoir la durée de son indisponibilité au-delà de la future sanction."