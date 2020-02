Miralem Halilovic rafle le titre de MVP de la 21e journée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

Décidément, Miralem Halilovic (2,08 m, 25 ans) s'est plus que bien adapté à la Jeep ELITE. Après deux saisons en Pro B du côté d'Orléans, le pivot bosnien a accompagné l'OLB en première division où il est très productif. Déjà All-Star, l'ancien joueur du KK Zagreb continue à progresser.

Samedi, il s'est retrouvé opposé à la superbe raquette des Metropolitans 92 (Donta Smith et Vitalis Chikoko). Il n'a pas eu peur et les a même dominé avec 25 points à 10/13, 11 rebonds, 2 contres, 1 passe décisive, 2 interceptions, 7 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 29 minutes. Surtout, l'OLB a été la première équipe à battre la formation de Frédéric Fauthoux en 2020, en s'imposant 85 à 84. De quoi s'éloigner de la zone de relégation avec une huitième victoire. Et permettre à Halilovic d'être le MVP de la journée pour la deuxième fois de la saison après son carton de la 15e journée à Boulazac.

Après 21 matchs, Halilovic tourne à 17,6 points à 56,5% de réussite aux tirs, 7,6 rebonds, 0,8 contre, 3 passes décisives, 1,1 interception, 1,9 balle perdue et 4,2 fautes provoquées pour 20,5 d'évaluation en 28 minutes. Solide !

Tous les MVP de la saison 2019/20 de Jeep ELITE :

1ère journée : Chris Horton (Cholet) : 22 points à 10/11, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres, 2 interceptions et 3 balles perdues pour 31 d'évaluation en 25 minutes (victoire 85-59 contre Roanne)

2e journée : Danilo Andjusic (JL Bourg) : 31 points à 10/16 aux tirs (dont 6/8 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 2 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 29 minutes (victoire 93-87 chez l'Elan Béarnais) et Isaïa Cordinier (Nanterre) : 19 points à 7/12 aux tirs (dont 0/1 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 6 interceptions, 0 balle perdue et 5 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 34 minutes (victoire 98-80 contre le BCM Gravelines-Dunkerque).

3e journée : Travis Trice (Strasbourg) : 25 points à 9/11 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 7 passes décisives, 0 balle perdue et 4 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 27 minutes (victoire 103-72 chez Le Portel).

4e journée : Yannis Morin (Châlons-Reims) : 22 points à 8/12 aux tirs, 13 rebonds, 4 contres, 3 passes décisives, 4 interceptions, 2 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 38 d'évaluation en 35 minutes (victoire 83-75 chez l'Elan Chalon).

5e journée : Briante Weber (Metropolitans 92) : 10 points à 2/5 aux tirs, 6 rebonds, 5 interceptions, 13 passes décisives, 3 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 33 minutes (victoire 88-78 contre la JL Bourg).

6e journée : Briante Weber (Metropolitans 92) : 26 points à 12/17 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 2 balles perdues et 2 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 35 minutes (victoire 114-110 chez l'Elan Béarnais).

7e journée : Chris Horton (Cholet) : 27 points à 12/15 aux tirs, 15 rebonds et 6 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 39 minutes (victoire 83-80 à Orléans).

8e journée : David Holston (Dijon) : 28 points à 11/14 aux tirs dont 5/7 à 3-points, 3 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions pour 38 d'évaluation en 32 minutes (victoire 90-78 chez l'Elan Chalon).

9e journée : Marcquise Reed (Roanne) : 36 points à 13/22 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 1 balle perdue et 7 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 28 minutes (victoire 100-84 contre Le Mans).

10e journée : Rob Gray (Metropolitans 92) : 31 points à 11/11 (dont 5/5 à 3-points), 3 rebonds, 8 passes décisives, 0 balle perdue et 4 fautes provoquées pour 42 d'évaluation en 34 minutes (victoire 92-88 contre l'Elan Chalon).

11e journée : Kenny Chery (Nanterre) : 24 points à 8/8 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes décisives et 10 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 31 minutes (victoire 93-71 contre Limoges).

12e journée : Abdoulaye Ndoye (Cholet) : 16 points à 6/6 dont 2/2 à 3-points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 1 contre, 6 interceptions, 4 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 28 minutes (victoire 76-68 contre Châlons-Reims).

13e journée : Dee Bost (Monaco) : 18 points à 6/9 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 27 minutes (victoire 98-67 contre les Metropolitans 92).

14e journée : Isaïa Cordinier (Nanterre) : 31 points à 9/14 (dont 5/7 à 3-points), 9 rebonds, 1 contre, 2 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 36 minutes (victoire 102-79 à Roanne).

15e journée : Miralem Halilovic (Orléans) : 38 points à 16/23, 14 rebonds, 1 contre, 3 passes décisives, 1 interception et 6 fautes provoquées pour 46 d'évaluation en 44 minutes (victoire 97-93 à Boulazac a.p.).

16e journée : Jaron Johnson (Chalon) : 31 points à 10/21 (dont 5/9 à 3-points), 12 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 5 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 45 minutes (victoire 125-121 à Orléans a.p.).

17e journée : Brandon Taylor (Le Mans) : 32 points à 10/11 (dont 4/5 à 3-points), 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 31 minutes (victoire 104-83 contre les Metropolitans).

18e journée : Ian Miller (Roanne) : 30 points à 8/17 aux tirs (5/10 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 35 minutes (victoire 96-89 contre Châlons-Reims).

19e journée : Vitalis Chikoko (Metropolitans 92) : 20 points à 8/12, 14 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 37 d'évaluation en 33 minutes (victoire 98-90 à Chalon-sur-Saône).

20e journée : Ian Miller (Roanne) : 36 points à 12/17 aux tirs (dont 9/14 à 3-points), 2 rebonds, 7 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 39 d'évaluation en 31 minutes (victoire 108-94 contre l'Elan Chalon).