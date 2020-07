Mirko Ocokoljic accompagne Zvezdan Mitrovic sur le banc de Monaco

JEEP ÉLITE

Zvezdan Mitrovic ne reviendra pas seul à l'AS Monaco. Selon Nice-Matin, son fidèle assistant Mirko Ocokoljic fait aussi le voyage entre Villeurbanne et la principauté.

Le bras droit de Mitrovic était l'entraîneur du BC Azovmash avant d'arriver à Monaco pour la saison 2015/16. Depuis, ce fin tacticien, très complémentaire avec Zvezdan Mitrovic, n'a plus quitté le technicien monténégrin. En trois saisons sur le banc de Monaco, les deux techniciens ont remporté trois Leaders Cup et ont atteint deux fois le Final Four de la Ligue des Champions (BCL) avant de partir à l'ASVEL en 2018 et de décrocher un titre de champion de France, une coupe de France et de vivre une saison en EuroLeague.

Le staff de Monaco doit maintenant bâtir son effectif, les seuls joueurs sous contrat pour la saison 2020/21 étant Wilfried Yeguete et Rudy Demahis-Ballou, en attendant les décisons d'Abdoulaye Ndoye et William Howard.