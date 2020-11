Monaco : Mitrovic sans doute de retour contre Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme samedi dernier contre Dijon, l'AS Monaco joue à domicile face à Limoges ce samedi soir, en direct sur Sport en France et Monaco Info. Mais contrairement au match face à la JDA et celui de mardi à Anvers en EuroCup, le coach principal devrait être Zvezdan Mitrovic. Touché par un lumbago, le technicien devrait être capable de tenir sa place sur le banc ce samedi soir annonce le club, aux côtés de ses assistants Mirko Ocokoljic et Sergii Gladyr. Une bonne chose face à une formation du CSP bien en place.