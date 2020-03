Monaco : Paul Lacombe a repris

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mercredi soir, lors de la large victoire de Monaco contre l'Unics Kazan en EuroCup, Paul Lacombe a joué 16 minutes. Dans le cinq majeur, l'ailier a pris part à son premier match depuis le mois de janvier.

"Je me suis fait opérer le 28 (janvier) et j'ai repris les entraînements collectifs mercredi (dernier). Le seul risque est un choc violent, et je n'ai pas d'appréhension", avait-il expliqué au Progrès avant le match reporté contre l'ASVEL.

C'est donc au complet, avec Paul Lacombe, de retour de blessure, et Elmedin Kikanovic, qualifié, que la Roca Team va préparer la réception de Dijon avec comme enjeu la première place de Jeep ELITE.