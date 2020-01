Monaco : Satisfait, Sasa Obradovic "ne veut pas trop en faire niveau célébration"

Dimanche à la salle Gaston-Médecin, l'AS Monaco a copieusement dominé l'ASVEL (79-59) pour le choc de la phase aller de la Jeep ELITE. La Roca Team, très impactante physiquement, a limité le champion de France en titre à 59 points, alors que cette même équipe n'avait jamais marqué moins de 74 points sur les 16 premières journées de championnat cette saison. La combativité des Monégasques a repoussé les Rhodaniens très loin du cercle. C'est ce qu'avait demandé l'entraîneur Sasa Obradovic, qui s'est exprimé devant la presse après la rencontre*.

"C’est exactement ce qu’il fallait faire, ça s’est gagné au physique. C’est important d’avoir un avantage à la maison. En seconde période le ballon ne circulait pas comme j’aurais voulu mais gagner de 20 points contre l'ASVEL, on ne peut être que satisfait. On ne peut pas tirer de conclusion de cette victoire pour l’instant. On ne veut pas trop en faire dans notre célébration. On joue bien aujourd’hui mais ça peut changer très rapidement. On doit être concentré sur le prochain match. Cette victoire ne sera pas utile si on ne continue pas. C’est important maintenant de bien commencer le Top 16 de l’EuroCup. On a un calendrier très dur en janvier on aura besoin de tout le monde."