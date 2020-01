Monaco : Wilfried Yeguete touché au genou

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Wilfried Yeguete

Forfait à Kazan mardi lors de la victoire de l'AS Monaco (78-84), Wilfried Yeguete (2,00 m, 28 ans) est blessé au genou. Ce vendredi, lors de la présentation du match de la 19e journée contre l'Elan Béarnais, son club en a dit plus sur le mal dont souffre son intérieur.

"Wilfried Yeguete doit soigner une tendinite au genou. La durée d'indisponibilité ne devrait pas être très longue, mais le staff rouge et blanc ne veut pas prendre de risque."

Déjà limitée à l'intérieur depuis le départ d'Ivan Buva, la Roca Team ne devrait donc faire qu'avec trois intérieurs samedi face à l'EBPLO (Sané, Tillie et Buckner), sachant que J.J. O'Brien peut aisément évoluer sur le poste 4.

Petit à petit, l'ancien intérieur du STB Le Havre, de l'Elan Béarnais et du Mans Sarthe Basket s'est bien installée dans la rotation de Sasa Obradovic, tournant à 6,6 points à 61,2% de réussite aux tirs et 5,7 rebonds en 17 minutes de moyenne après 29 matchs de Jeep ELITE et d'EuroCup.