Monaco : Zvezdan Mitrovic a signé son contrat

Crédit photo : Sébastien Grasset

S'il a été licencié par l'ASVEL et a ainsi attaqué le club en justice, Zvezdan Mitrovic (50 ans) a vite été sollicité et il aura bien du travail à la rentrée. L'annonce de son retour au club était censé être officialisé au coeur du mois de juillet mais les multiples publications dans la presse vont peut-être l'avancer. Alors que nous vous annoncions que le Monténégrin était déjà aux manettes du recrutement pour la saison prochaine, Nice-Matin a confirmé son arrivée. L'Equipe précise que le champion de France 2019 a paraphé son contrat avec le club de la Principauté ce mercredi.

A Monaco, là où il est déjà passé entre début 2015 et juin 2018, il aura la lourde tâche de reconstruire un effectif compétitif en partant de presque zéro (seuls Wilfried Yeguete et le jeune Rudy Demahis-Ballou sont sous contrat) et en devant faire avec un budget en recul de 30%.