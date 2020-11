Monaco a fait souffrir Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Trop intense, trop physique. Le Limoges CSP n'a pu répondre à l'énergie déployée par Monaco ce samedi soir en match avancé de la 14e journée de Jeep ELITE. La Roca Team, qui a provoqué 20 pertes de balle de la part du CSP, s'est logiquement imposée 86 à 59.

D'entrée, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont enchaîné les stops, suivis de paniers rapides en transition (11-3), avec un Dee Bost déjà très saignant (10 points à 4/7 aux tirs, 9 passes décisives et 4 rebonds pour 19 d'évaluation en 19 minutes). Le Cercle Saint-Pierre est parvenu à recoller (19-17 à la fin du premier quart-temps) au prix de gros efforts, avec un Grismay Paumier efficace (8 points à 3/4 en 13 minutes). Mais les locaux ont refait l'écart et menaient 40-24 à la 19e minute après 5 points consécutifs de Rob Gray qui s'est déjà acclimaté à sa nouvelle équipe (9 points à 4/8) tout comme Nicolas Rebic (15 points à 4/7, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 21 minutes).

5 minutes plus tard, l'avance a grimpé à +21 en faveur des Monégasques. Limoges, bousculé physiquement à l'image de Nicolas Lang (2 points à 1/3, 0 rebond et 1 passe décisive en 22 minutes), s'est même retrouvé à faire un retour en zone sur une attaque demi-terrain. Jerry Boutsiele est parvenu à limiter les dégâts sous le cercle (17 points à 7/14 aux tirs, 8 rebonds et 4 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 30 minutes) mais les Limougeauds ont navigué à environ 25 points de retard toute la deuxième mi-temps. Les locaux sont restés sérieux et Zvezdan Mitrovic a pu offrir quelques minutes aux jeunes du bout du banc (Choupas, Demahis-Ballou) pour conclure une soirée très positive.

Depuis sa défaite contre les Metropolitans 92 sur la première journée, Monaco n'a plus perdu en Jeep ELITE et semble monter en puissance.