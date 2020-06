Monaco a fait une offre à Mangok Mathiang

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

L'intérieur Mangok Mathiang (2,08 m, 27 ans) est suivi par de nombreux clubs en Europe. Parmi eux, l'AS Monaco. Selon Nikos Varlas d'EuroHoops, l'Australo-Sud Soudanais reçu une offre du club de la principauté. Cependant, d'autres clubs sont sur ses rangs puisque le Galatasaray Istanbul, le KK Cedevita Olimpia et les New Zealand Breakers ont également formulé une offre.



Après avoir quitté le Sud-Soudan à l'âge de 5 ans, Mangok Mathiang a déménagé en Australie où il a démarré le basketball. A l'adolescence, son profil lui a permis de cette fois rejoindre les Etats-Unis où il est devenu un joueur renommé en lycée, au point de rejoindre l'un des plus prestigieux programmes NCAA du pays, les Louisville Cardinals. Là-bas, il a réalisé un cursus complet jusqu'en 2017.

Depuis, il a joué en G-League avec Greensboro (2017/18) puis en Italie à Crémone (2018/19) - en remportant la Coupe au passage - et enfin en Turquie avec Bahçeşehir Koleji (2019/20). Auteur d'une grosse saison, aussi bien en première division turque (12,7 points à 54,3% de réussite aux tirs, 10,6 rebonds, 1,6 passe décisive et 1,4 contre en 33 minutes) qu'en FIBA Europe Cup (12,3 points à 59,1% de réussite aux tirs, 11,2 rebonds, 0,9 passe décisive et 1,3 contre en 29 minutes), l'international australien se veut encore patient. Long et mobile, il envisage de rejoindre un club engagé en EuroLeague. A suivre.