Monaco a montré son vrai visage pour terrasser la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Rapidement menée (11-24, 9e minute), l'AS Monaco a accéléré en deux temps pour s'imposer largement (91-72) lors de son quart de finale de phases finales contre la JL Bourg : d'abord en première mi-temps, par l'intermédiaire d'un incroyable 23-0 (34-24, 14e minute) puis dans le troisième acte, remporté 36-19. La formation de Zvezdan Mitrovic a fait parler son impact physique pour faire complétement déjouer les Bressans au retour des vestiaires, à l'image d'Alen Omic, dans le dur face à Mathias Lessort ou Ibrahima Fall Faye. Son absence, lors de la victoire de l'équipe de Savo Vucevic au pied du Rocher en championnat il y a deux semaines, avait été décrite comme l'une des clés de la défaite monégasque. En effet, en mode small-ball, Pierre Pelos avait puni la défense.

Mais cette fois, les joueurs de la Principauté ont mis les ingrédients qui ont fait leur succès jusqu'à ce mois de juin. Leur agressivité, leur engagement et leur intensité retrouvé, les visiteurs ont fini par lâcher et Zvezdan Mitrovic, nommé coach de l'année, a pu faire tourner, avec aucun des 12 joueurs à plus de 26 minutes de temps de jeu (J.J. O'Brien).

Monaco va donc retrouver la JDA Dijon jeudi après-midi à Rouen demi-finale de la phase finale. Pour une revanche de la demi-finale de la Leaders Cup 2020.

