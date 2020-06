Monaco dans l'incertitude financière, Sasa Obradovic courtisé

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Poids lourd du championnat de France ces dernières années malgré ses échecs répétés en playoffs, l'AS Monaco n'a pas traversé la crise sanitaire sans encombre. Plusieurs sources évoquent ces derniers jours des soucis financiers majeurs à cause du retrait de plusieurs partenaires d'envergure. Les dirigeants seraient en discussion avec un potentiel nouveau sponsor venu d'Europe de l'Est afin de permettre au club de pouvoir surmonter cet obstacle importante.

Conséquence de ces difficultés, le club n'a pu retenir plusieurs joueurs, dont Norris Cole et Paul Lacombe, partis rejoindre l'ASVEL, même si le premier aurait réalisé des concessions financières pour rejoindre le club rhodanien. Toutefois, l'ASM n'est pas inerte en cette période de mercato et a ainsi sollicité des joueurs formés localement (JFL) comme Abdoulaye Ndoye ou William Howard afin de reconstituer sa base de JFL, actuellement composée du seul Wilfried Yeguete. Toutefois, aucune signature ne semble être possible dans les prochains jours.

Quelle baisse réelle pour le budget monégasque ?

Par ailleurs, le coach serbe de la Roca Team Sasa Obradovic est également courtisé et aurait reçu une offre à l'étranger. Reste à savoir si un club pourra se permettre de régler sa clause de sortie (d'un montant estimé à 250 000 euros).

Le fonctionnement opaque de l'AS Monaco ne devrait toutefois pas permettre aux fans de basketball de mesurer les difficultés réelles du club, dont l'ascension fulgurante vers le haut-niveau en 2013 a été due à l'arrivée de l'investisseur ukrainien Sergei Dyadechko, qui reste toujours à ce jour l'homme fort du club. En cette période de forte recession économique, due à la crise sanitaire, de nombreux clubs professionnels ont annoncé une baisse de budget oscillant entre -20 et -35%.