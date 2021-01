Monaco en leader écrasant face au Portel

JEEP ÉLITE

Les troupes de Zvezdan Mitrovic ont livré une nouvelle démonstration de force en championnat, confortant au passage leur place de leader suite au revers de Boulogne-Levallois à Roanne. Dee Bost et Marcos Knight ont donné le ton d'entrée à 3 points tandis que Mathias Lessort est allé exploser le cercle d'un dunk rageur (14-2). Abdoulaye Ndoye et Rob Gray de loin ont participé à un 11-0 qui reléguait déjà Le Portel à 28-10.

L'agressivité du tandem Ngouama-Mangin et de la paire intérieure Joseph-Passave Ducteil a permis à l'ESSM de ne pas sombrer, revenant à 42-31 après deux paniers de Boris Dallo et un 3 points de Benoît Mangin. Le trio Bost-Gray-Lessort a rapidement retrouvé le fil au retour des vestiaires (54-33) afin de permettre à Monaco de s'adjuger un succès sans trembler dans lequel tout le monde a contribué, du dunk de Wilfried Yeguété aux paniers de Damien Inglis et JJ O'Brien pour épauler Rob Gray jusqu'au bout (82-60).

Les stats du match