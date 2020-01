Monaco équipe la plus efficace du championnat avant le choc contre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la mi-saison, ou presque (il ne reste que le choc entre l'ASVEL et Monaco à jouer pour la phase aller), Thomas Guern alias Thogiball a fait le point sur l'efficacité des attaques et défenses des équipes de Jeep ELITE. C'est l'AS Monaco, deuxième du championnat, qui a le meilleur net rating (+19,6) du championnat, devant l'ASVEL (+15,9). Le troisième, Dijon, n'est pas si loin (+14) alors que les Metropolitans (seulement +0,2), qui complètent le top 4, payent leur mauvaise défense. En bas de classement, on retrouve la lanterne rouge Le Portel (-12,8).

Cliquez-ici pour avoir plus d'informations sur thogiball.com