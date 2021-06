Monaco et l'ASVEL vont faire tourner ce vendredi

Comme mercredi contre Strasbourg, l'AS Monaco va se passer de plusieurs cadres ce vendredi pour son dernier match de saison régulière face à l'ASVEL annonce le club. Il y a 48 heures, ce sont Dee Bost, Rob Gray, Marcus Knight, J.J. O'Brien et Mathias Lessort qui ont été mis au repos. Ce vendredi soir, à trois jours du début des phases finales, et ce même si elle finira quatrième en cas de défaite, la Roca Team va donc faire de même. Le manager général Oleksiy Yefimov s'en explique sur le site Internet du club :

« Lundi, nous aurons un quart de finale "à la vie ou à la mort". Ce sera notre 17e match en 44 jours, un vrai marathon ! Dans ce contexte nous avons décidé de penser à la stratégie, laissant nos joueurs clés au repos en prévision des priorités, le quart de finale et la potentielle bataille du Final Four. J'espère que nos fans comprendront et soutiendront cette stratégie. En même temps, nous réalisons que nos Espoirs ont réalisé une grande performance en première mi-temps contre l'ASVEL, mais aussi que nos fans n'ont pas pu voir nos leaders en action. C'est pourquoi, le club a pris la décision que tous les tickets achetés pour les matches contre la SIG ou l'ASVEL pourront être changés gratuitement pour le quart de finale du 21 juin. De plus, l'entrée sera gratuite pour tous nos abonnés. Du fond du coeur j'espère que ce quart de finale de lundi sera un grand moment de communion entre la Roca Team et tous ses fans, au bout de cette saison inoubliable ».