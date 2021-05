Monaco et Orléans s'imposent largement contre Le Mans et Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Face à une équipe du Mans trop diminuée, Monaco, leader de Jeep ELITE, s'est fort logiquement imposé largement (75-52). La Roca Team a imposé sa défense de fer, laissant le MSB à seulement 37 d'évaluation collective. Zvezdan Mitrovic a pu faire tourner, laissant aucun joueur plus de 23 minutes sur le parquet (Branden Frazier). C'est la 22e victoire (en 26 matches) monégasque.

La partie a également été facile pour l'Orléans Loiret Basket face à une équipe de Strasbourg qui s'était imposée après prolongation 48 heures plus tôt à Dijon. La SIG a pris l'eau dans le deuxième quart-temps, encaissant un 30 à 11 sur la période. Là-aussi, Lassi Tuovi a ouvert son banc, faisant jouer Essomé Miyem 15 minutes (6 point à 3/4 aux tirs et 3 rebonds) et Clément Frisch 7 minutes (2 points à 1/3) suite à la blessure d'Ike Udanoh. C'est la 15e victoire en 28 rencontres pour l'OLB, qui s'installe de plus en plus dans le top 8, revenant pas loin du Mans (15 victoires, 12 défaites).

