Monaco fait venir Rasid Mahalbasic pour la fin de la saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Wilfried Yeguete blessé et indisponible pour la fin de saison, l'AS Monaco a engagé Rasid Mahalbasic (2,10 m, 30 ans) qui arrive du championnat d'Allemagne. Ce poste 5 autrichien est décrit par son nouveau club comme un "intérieur solide et complet, doté de bonnes mains et passeur réputé" au point d'être "devenu l’un des piliers d’Oldenburg depuis quatre saisons".

En 2020-2021, l'ancien joueur de Klagenfurt am Wörthersee[ (Autriche), Bursa (Turquie), Split (Croatie), Laško (Slovénie), Gdynia (Pologne), Nymburk (République tchèque), Astana (Kazakhstan), Nijni Novgorod (Russie), Yesilgiresun (Turquie) et Séville (Espagne) tournait à 11,5 points à 57,5% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds et 3,9 passes décisives en 20 minutes en BBL, le championnat allemand. En 2019-2020, il a particulièrement brillé au Top 16 de l'EuroCup avec 18,7 points à 65%, 7,3 points et 5,2 passes décisives.

"Rasid Mahalbasic pourra effectuer ses débuts samedi 12 juin à 17h à Gaston-Médecin face à Boulazac", informe la Roca Team sur son site Internet. L'équipe de Zvezdan Mitrovic est troisième de Jeep ELITE (23 victoires, 7 défaites) derrière Dijon et l'ASVEL et devra peut-être faire sans plusieurs internationaux à partir du 15 juin (Ibrahima Fall Faye) et du 22 (Mathias Lessort).