Monaco prend sa revanche sur Dijon, Strasbourg stoppe Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est Monaco qui est en tête de la Jeep ELITE après la 25e journée de Jeep ELITE. La Roca Team s'est imposée 80 à 67 contre Dijon. A l'autre bout, Le Portel a failli signer une nouvelle victoire.

Le Portel vs Elan Béarnais : 84-85

L'ESSM est passée tout proche de signer une deuxième victoire de suite. Mais Ekene Ibekwe a privé l'équipe de Christian Monschau de ce succès. L'intérieur américano-nigérian a surgi après un tir raté de Travis Leslie pour marquer la claquette de la victoire, à 3 secondes de la fin. C'est une grosse victoire pour l'équipe de Laurent Vila qui était menée 83 à 76 à 2 minutes et 30 secondes de la fin.

Limoges vs Cholet : 79-74

A Beaublanc, le CSP s'est bien battu pour s'imposer contre un adversaire du Top 8. La partie a été très serrée (83 à 82 à l'évaluation collective). A l'entame du money time, il y avait encore 79 partout mais Jerry Boutsiele, l'homme du match (14 points à 6/11 aux tirs et 7 rebonds en 25 minutes), a marqué un panier avec la faute pour faire la différence.

Boulazac vs Châlons-Reims : 94-84

Dans la course pour le maintien, Boulazac a signé un succès important à domicile contre Châlons-Reims. Le CCRB a été très adroit (53,8% de réussite aux tirs) et a fait participer tout le monde à la fête (24 passes décisives, 120 d'évaluation collective). Avec ce succès et la défaite de Roanne, le BBD sort de la zone de relégation.

Elan Chalon vs SIG Strasbourg : 79-82

Après sa victoire contre Limoges avant la trêve, la SIG a repris le championnat par une victoire. L'équipe de Lassi Tuovi a fait la course en tête à Chalon-sur-Sâone et a résisté au retour des Bourguignons (un 10-0 puis un 12-3) dans le dernier quart-temps. Gerry Blakes (16 points et 6 rebonds) a réussi sa première, notamment pour trouver son ami Gabe York (19 points à 5/9 à 3-points).

Orléans vs Roanne : 105-72

Malgré le nouveau forfait de Miralem Halilovic, il n'y a pas eu match entre Orléans et Roanne. Les locaux ont écrasé la Chorale, une nouvelle fois à la hauteur à l'extérieur. Brandon Jefferson (29 points à 8/13 à 3-points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 5 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 29 minutes) et Chris Evans (23 points à 10/15, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 24 minutes) s'en sont donnés à coeur joie. L'OLB (10 victoires et 15 défaites) s'éloigne de la zone rouge.

Monaco vs Dijon : 80-67

Monaco a remporté le duel au sommet de la Jeep ELITE. La Roca Team a imposé son impact physique et son pressing tout terrain pour faire un premier écart (22-12 après un quart-temps) mais la JDA n'a pas lâché. Jusqu'à l'expulsion d'Axel Julien, pour deux fautes techniques, dans le troisième quart-temps. Les 18 balles perdues provoquées et 12 rebonds offensifs ont permis à l'équipe de Sasa Obradovic ont tenté 10 tirs de plus que les Bourguignons, qui restaient sur 13 victoires de suite.