Monaco résiste au retour de Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Portée par un excellent duo Mathias Lessort - Ibrahima Fall Faye, l'AS Monaco s'est imposée à domicile face au Boulazac Basket Dordogne ce samedi après-midi (76-69).

Boulazac fait de la résistance à Gaston-Médecin

D'entrée de jeu, les Monégasques imprimaient le rythme. Dans le sillage d'un Mathias Lessort omniprésent (15 points, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 18 d'évaluation), la Roca Team prenait rapidement les commandes après un premier quart temps très offensif (26-14, 10e).

Dès l'entame du deuxième quart-temps, les Périgourdins réagissaient et s'appuyaient sur l'efficacité de Benjamin Sene (23 points, 6 passes décisives pour 21 d'évaluation) pour rester au contact dans ce premier acte. À la mi-temps, l'AS Monaco menait de deux petits points face à une équipe boulazacoise très accrocheuse (40-38, 20e).

Monaco accélère après la pause, première réussie pour Mahalbasic

Au retour des vestiaires, les joueurs de Zvezdan Mitrovic mettaient un véritable coup d'accélérateur, infligeant un 8-1 aux Périgourdins. Pour sa première sous le maillot monégasque, Rasid Mahalbasic s'est montré précieux (4 points et 9 rebonds pour 11 d'évaluation). Le pivot autrichien permettait même à son équipe de reprendre ses distances au meilleur des moments (52-39, 26e). La Roca Team déroulait dans ce troisième quart temps et Ibrahima Fall Faye (13 points et 7 rebonds pour 17 d'évaluation) en profitait pour accentuer l'avance de son équipe. À dix minutes du terme, Monaco menait de 10 points (60-50, 30e).

Les joueurs de Thomas Andrieux tenaient tête aux Monégasques dans ces dix dernières minutes et affichaient une très belle résistance. Dans le sillage d'un Mouphtaou Yarou au four et au moulin (12 points, 7 rebonds et1 passe décisive pour 12 d'évaluation), le BBD revenait à deux points de Monaco à cinq minutes de la fin (62-60, 35e), provoquant la colère du coach monégasque. Benjamin Sene, en feu ce samedi, ramenait son équipe à égalité (62-62, 37e). Mathias Lessort, intenable, permettait à la Roca Team de reprendre les commandes (69-64, 38e). L'AS Monaco s'imposait finalement sur le score de 76 à 69 et poursuivait sa belle série. Boulazac connaissait un nouveau revers en championnat cette saison.

Avec cette nouvelle victoire, l'AS Monaco présente un bilan de 24 victoires pour 7 défaites alors que le Boulazac Basket Dordogne compte désormais 3 victoires pour 29 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match