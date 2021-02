Monaco s'impose contre Badalone et prend la tête du groupe E

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Une semaine après sa défaite à Badalone 79 à 72, l'AS Monaco retrouvait l'équipe catalane, cette fois sur le Rocher. Et l'équipe de Zvezdan Mitrovic est parvenue à prendre sa revanche en l'emportant 97 à 82, reprenant ainsi le point-average et la première place du groupe E, face aux coéquipiers de Pau Ribas, vaincu pour la première fois en 24 rencontres d'EuroCup avec Badalone.

Toujours limitée à huit joueurs professionnels en attendant l'arrivée du meneur Courtney Fortson, la Roca Team a su trouver ses solutions collectives (23 passes décisives) et de l'adresse (49,3% de réussite aux tirs) sans souffrir au rebond cette fois (25 prises à 26). Surtout, leur défense est parvenue à limiter le nombre de tirs à 3-points adverse (11, pour 6 réussites), la grande force de la Joventut.

Résultat, après une première mi-temps équilibrée, les locaux ont creusé l'écart après la pause pour s'envoler vers le succès. Le quatuor Dee Bost (17 points à 5/14 aux tirs, 11 passes décisives et 11 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 34 minutes) - Rob Gray (23 points à 9/16) - Marcos Knight (16 points à 5/13, 6 rebonds et 4 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 24 minutes) - J.J. O'Brien (21 points à 6/12, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 34 minutes) a brillé. Zvezdan Mitrovic a même lancé le jeune Boukhary Cissoko (1 rebond en 5 minutes).

Bref, une soirée réussie pour Monaco qui continue sa très belle saison 2020-2021. Pour l'instant, l'équipe est leader en Jeep ELITE et dans son groupe de Top 16 de l'EuroCup. Solide.