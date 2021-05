Monaco solide à Limoges, l'ASVEL s'en sort à Pau, Nanterre s'impose à Roanne... les résultats de la soirée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Une semaine après sa lourde défaite à Villeurbanne, le leader de Jeep ELITE a remis les choses avec trois larges victoires. L'équipe de Zvezdan Mitrovic s'est imposée sans frayeur contre Nanterre lundi, au Mans jeudi et ce samedi à Limoges. Devant de 11 points à l'issue du premier quart-temps, la Roca Team a résisté au retour des locaux. Portés par Marcos Knight (16 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds et 3 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 25 minutes), les Monégasques ont aussi pu compter sur leur grosse défense (24 points encaissés en deuxième mi-temps) pour signer leur 20e victoire de la saison (en 24 rencontres).

Derrière au classement, l'ASVEL s'est également imposée à l'extérieur. Menés à la fin du troisième quart-temps (67-64), les joueurs de T.J. Parker ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour s'imposer 90 à 84 à Pau. Si elle était privée de plusieurs joueurs majeurs, la formation rhodanienne a encorepu compter sur Thomas Heurtel (18 points et 6 passes décisives) et Guerschon Yabusele (19 points et 8 rebonds) pour s'en sortir au pied des Pyrénées.

L'ASVEL (19 victoires, 6 défaites) est troisième de Jeep ELITE derrière Dijon (22 victoires, 5 défaites), vainqueur à Levallois, et devant Strasbourg (17 victoires, 7 défaites). Après sa défaite sur le parquet de l'ASVEL, la SIG a rebondi avec un large succès face au BCM Gravelines-Dunkerque (83-64). Si le retour à la compétition de Bonzie Colson a fait du bien, le collectif alsacien avait bien plus de ressources que cela à l'image de la prestation de Léopold Cavalière (14 points, 11 rebonds et 7 fautes provoquées). Au bout de 10 minutes, les Alsaciens menaient 32-18. "Nous sommes une équipe qui aime le jeu rapide et on a plutôt bien réussi", a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi.



Derrière Strasbourg se trouve la JL Bourg. Les Bressans sont parvenus à s'imposer 84-78 chez l'ESSM Le Portel qui a bénéficié de l'apport de son public. Les joueurs d'Eric Girard ont encaissé 31 points au premier quart-temps mais se sont battus pour recoller. Ils se sont rapprochés mais n'y sont pas parvenus malgré le chantier de Benoit Mangin (23 points à 7/9, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 29 d'évaluation).

Enfin, Orléans s'installe un peu plus dans le top 8. En plus de bénéficier de la défaite de Limoges (13 victoires, 13 défaites), l'équipe de Germain Castano (14 victoires, 12 défaites) s'est largement imposée chez la lanterne du championnat Boulazac. Maladroit (4/20 à 3-points), le BBD n'a pas pu suivre l'attaque de feu loiretaine (51 points marqués à la mi-temps.

Les résultats de la soirée de Jeep ELITE :