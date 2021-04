Monaco solide chez les Metropolitans, l'ASVEL fait céder l'Élan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Leader de Jeep ELITE, l'AS Monaco ne faiblit pas (15 victoires, 2 défaites) malgré son calendrier démentiel. La Roca Team est parvenue à l'emporter 85 à 78 chez les Metropolitans 92 ce mardi soir. Pendant ce temps, son rival, l'ASVEL, a fini par faire la différence contre l'Élan Béarnais, profitant d'une défense laxiste de la part des Béarnais (106-90).

Monaco prend sa revanche sur les Mets

Battu en début de saison par les Metropolitans 92 à domicile, Monaco a pris sa revanche en s'imposant de 7 points à Levallois. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic, portés par Marcos Knight (18 points à 5/7 aux tirs, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 27 minutes), ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps, grâce à une attaque de feu (49 points à la pause, avec 14 passes décisives). L'écart a grimpé jusqu'à +17 avant qu'un 11-0 ne ramène les locaux à -6 à 1 minute 50 de la fin (73-79). Mais Rob Gray (16 points à 5/11 en 22 minutes) a marqué le 3-points décisif face à son ancienne équipe pour mettre fin au suspense.

"Le plan était d’attaquer les intérieurs des Mets avec Lessort, on l’a bien fait, a décrit Zvezdan Mitrovic. Je tiens à saluer les nouveaux (Frazier et Faye) qui nous aident beaucoup. Ce n’est pas simple pour eux car ils ont manqué pas mal d’entraînements avec nos voyages en EuroCup."

Au classement, les Metropolitans 92 continuent leur recul (13 victoires, 8 défaites).

Plus de 65% de réussite aux tirs pour l'ASVEL

Dans le même temps, l'ASVEL s'est régalée face à la poreuse défense de l'Elan Béarnais. Si Moustapha Fall, William Howard et Charles Kahudi ont été préservés, l'équipe de T.J. Parker s'est régalée (133 d'évaluation collective). Si dans ce match très ouvert Petr Cornelie s'est mis en valeur (27 points à 8/14, 9 rebonds, 3 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 31 minutes), les Rhodaniens ont fini par faire l'écart avec une adresse exceptionnelle (65,6% de réussite aux tirs dont 13/19 à 3-points). Thomas Heurtel a encore brillé avec 21 points à 8/11, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 25 minutes).

L'ASVEL compte désormais 11 victoires en 16 matches. De son côté, l'Elan Béarnais (6 victoires, 15 défaites) reste relégable.

