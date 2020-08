Mort d'Andre Spencer, ancien joueur de Montpellier et Dijon

L'ailier américain Andre Spencer est décédé à l'âge de 56 ans, a-t-on appris ce mercredi. Son fil Taj, basketteur professionnel également, l'a annoncé sur Twitter. En France, Andre Spencer avait joué à Montpellier en 1989-1990, signant une saison à près de 26 points de moyenne (plus 6,2 rebonds et 4,4 passes). Il avait ensuite évolué en Israël, menant le Maccabi Rishon LeZion à sa première finale en 1991.

Après une tentative de s'imposer en NBA (48 matchs disputés entre 1993 et 1994, avec Atlanta, Golden State et Sacramento), Spencer était revenu en France, jouant 9 matchs avec Dijon en 1995-1996 (13,1 points). Après sa carrière, il était devenu coach d'équipes jeunes.

mourning over the sudden death of Andre Spencer, one of the greatest players who played in the team uniform and in Israel.

He led the club to the playoff finals for the first time in its history and made all basketball fans fall in love with him. Our condolences to his family. pic.twitter.com/vcE15kRjSM