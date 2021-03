Moustapha Fall (ASVEL) : "Rester ou pas, je ne sais pas encore"

L'ASVEL avait Tonye Jekiri au poste 5 en 2019-2020. Après sa grosse saison, elle l'a logiquement perdu. Le club a compensé son départ avec la venue de l'international français Moustapha Fall. A 28 ans, il a découvert l'EuroLeague de manière fracassante en début d'exercice. Puis, plus ciblé par les défenses, il a été stoppé en fin d'année 2020 par une blessure. A son retour sur les parquets, il a mis un peu de temps à retrouver son rythme de croisière. Mais globalement, la saison 2020-2021 du champion de France 2017 est très satisfaisante.

"Il y a eu des hauts et des bas, tempère-t-il dans une entrevue sur EuroHoops . J'ai commencé la saison plutôt bien, j'étais en rythme, mais après ça je me suis fracturé la côte. J'étais absent pendant environ un mois et j'ai eu un peu de mal à mon retour. J'avais besoin de temps pour récupérer. Mais après cela, j'ai recommencé à retrouver mon rythme. Dans l’ensemble, c’est plutôt une bonne saison jusqu’à présent."

A 28 ans, après seulement 10 ans dans le basket, l'ancien joueur de Poitiers sera sans doute très demandé sur le marché cet été. Sans en dire plus, il fixe son objectif :

"Trouver une bonne situation. Je pense que la situation est la plus importante. Si vous avez une bonne situation, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Nous devons juste trouver une équipe qui a besoin de moi, qui veut de moi et nous verrons ce qui va se passer après. Je ne sais pas si je vais partir ou si je vais rester, je n’en sais rien. Je veux juste terminer cette saison aussi bien que possible et voir les opportunités que j'aurai cet été."