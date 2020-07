Moustapha Fall, qui va découvrir l'Euroleague avec l'ASVEL : "Représenter un club français au top niveau"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

C'est l'une des plus belles signatures de l'été en Jeep Élite. Moustapha Fall, pivot de 2,18 m aux 12 sélections en équipe de France, s'est engagé en faveur de l'ASVEL. Un retour au pays pour celui qui a joué Poitiers, Monaco, Antibes et Chalon-sur-Saône, où il a tenu un rôle central lors de la conquête du titre en 2017. Depuis, il a découvert la Turquie (Sakarya en 2017-2018, TT Ankara en 2019-2020) et la Russie (Lokomotiv Kuban en 2018-2019). Mais, à 28 ans, il a fait le choix du retour en France :

"J’avais envie de jouer l’Euroligue tout en restant proche de la famille, explique-t-il dans une interview publiée mardi dans Nice Matin. Ça va faire du bien de se ressourcer un peu, mais ce n’est pas dit qu’à un moment ou un autre, je ne retourne pas à l’étranger. J’avais envie de faire partie de ce projet, c’est bien de pouvoir représenter un club français au top niveau."

Le pivot, qui a joué en Eurocup et en Champions League, va faire ses grands débuts dans la plus belle des compétitions européennes. La saison dernière, avec Ankara (photo), il a dominé en championnat comme en BCL (11,7 points à 76% de réussite aux tirs, 8,1 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,5 contre en 27 minutes sur 40 matchs toutes compétitions confondues) et semble prêt à se frotter à l'étage supérieur, à un poste 5 où on atteint souvent sa plénitude plus tardivement.