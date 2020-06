Moustapha Fall nouveau pivot de l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

[Mise à jour] L'ASVEL a d'ores et déjà officialisé la signature de Moustapha Fall (2,18 m, 28 ans). "Moustapha est un joueur hors normes que nous suivons attentivement depuis de longues années et avec qui nous étions déjà tout proche de trouver un accord en 2018, a rappelé le président délégué Gaëtan Muller. Voir un nouvel International français rejoindre LDLC ASVEL est un grand bonheur, c’est le signe que notre projet a du sens, que les meilleurs joueurs français adhèrent à celui-ci. Nous sommes convaincus que Moustapha aura un impact majeur en Jeep ÉLITE et qu’il saura vite convaincre pour ses débuts en EuroLeague."

#JeepELITE #EuroLeague Après la signature de Norris Cole, l'ASVEL va annoncer dans les prochaines heures l'arrivée de l'international français Moustapha Fall au poste 5. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 3, 2020

[Article originel] Après avoir officialisé la signature de Norris Cole au poste de meneur, l'ASVEL va annoncer l'arrivée de son nouveau pivot dans les prochaines heures. Il s'agit ni plus ni moins que celle de Moustapha Fall (2,18 m, 28 ans) selon nos informations.

Après trois saisons à l'étranger, l'ancien joueur de Poitiers, Monaco, Antibes et Chalon-sûr-Saône retrouve donc le championnat de France. Surtout, il va découvrir l'EuroLeague, lui qui s'est contenté jusqu'ici d'évoluer en EuroCup et Ligue des Champions (BCL) en Coupe d'Europe.

Déjà en contacts avancés avec l'ASVEL à l'été 2018, le géant avait finalement rejoint le club de Krasnodar en Russie et l'ASVEL avait ainsi engagé Miro Bilan. Après une saison difficile, à cause de blessures, le Francilien est revenu en Turquie (au TT Ankara) et a retrouvé de sa superbe. Aussi dominateur en Ligue des Champions (BCL) que dans le championnat turc (BSL), le champion de France 2017 a tourné à 11,7 points à 76% de réussite aux tirs, 8,1 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,5 contre en 27 minutes sur 40 matchs toutes compétitions confondues.

Des performances qui lui ont permis de retrouver l'équipe de France masculine en février dernier à l'occasion des deux premiers matchs de qualification pour l'EuroBasket 2022. Il a même été nommé capitaine par le staff. Chez les Bleus, il a partagé la raquette avec Guerschon Yabusele, son futur coéquipier à l'ASVEL.

Avec cette troisième signature, qui fait suite à celles de Paul Lacombe et Norris Cole, et surtout qui vient remplacer Tonye Jekiri, révélation de la saison passée sur le départ, l'ASVEL semble partie pour construire une grosse équipe pour la saison à venir.