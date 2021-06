MVP de Jeep ELITE et de BCL : le doublé historique pour Bonzie Colson (Strasbourg)

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Déjà élu MVP de la saison 2020-2021 en Ligue des Champions (BCL) grâce à une saison exceptionnelle (19,1 points, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive pour 18,7 d'évaluation de moyenne avant le Final 8), Bonzie Colson (1,98 m, 25 ans) glane un nouveau trophée. L'ailier américain de la SIG Strasbourg vient d'être nommé MVP de cette saison en Jeep ELITE. Chez le troisième du championnat (24 victoires et 10 défaites), l'ancien joueur du Darussafaka Istanbul a terminé avec la meilleure évaluation de la division (19,1) grâce à ses 18,4 points à 53,3% de réussite aux tirs (dont 34,4% à 3-points), 5,1 rebonds, 2,1 passes décisives, 0,8 contre, 1,9 balle perdue et 4,4 fautes provoquées en 29 minutes par match.

« C’est clairement un grand accomplissement personnel, a-t-il commenté sur le site Internet de la SIG Strasbourg. Je veux associer à ce titre mes coéquipiers et les remercier. J’ai une pensée pour ma famille qui m’a toujours soutenue dans les bons comme dans les mauvais moments. Je remercie le coach, le club et mes coéquipiers pour leur confiance. Jouer avec ses gars est génial et ce titre est tout sauf un titre individuel : c’est celui de tout le monde au club. Le travail fini toujours par payer et ce titre le démontre. Je travaille dur pour m’améliorer, apprendre de mes coéquipiers, pour essayer d’être un meilleur joueur. Je suis vraiment très heureux de ce titre ».

Courtisé par de nombreuses écuries européennes dont le Zalgiris Kaunas, le natif de Washington D.C. pourrait quitter la France dès cet été et continuer de briller en EuroLeague. Mais avant cela, il va vouloir finir son aventure alsacienne par un titre de champion de France, lors des phases finales qui débutent ce dimanche. La SIG affronte les Metropolitans 92 lundi à Gries.