MVP du tournoi final de la Bundesliga, Marcos Knight signe à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Ludwigsbourg

Comme annoncé, l'AS Monaco gardait un oeil sur le dossier du combo-guard américain Marcos Knight (1,88 m, 30 ans). Le club de la principauté vient d'officialiser sa venue pour la saison 2020/21.

Un MVP de la Bundesliga à la mène pour la #RocaTeam : l’ASM s’offre du costaud à la signature Bienvenue à Marcos Knight ! @mknight14

Le communiqué : https://t.co/Y51PlcM3Vy pic.twitter.com/Yv5UquioxD — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) July 24, 2020

Marcos Knight sort d'une saison parfaitement maîtrisée, au cours de laquelle il a compilé 16,5 points à 45,6% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 30 minutes. S'en sont suivis une finale au tournoi final de la BBL, perdue face à l'Alba Berlin, et un titre de MVP. À noter sa performance en demi-finale face à Ulm : 26 points et 13 rebonds (!).

Sorti de Middle Tennessee en 2013, il lance sa carrière en Allemagne. Après trois saisons en deuxième division, il a par la suite cartonné en BBL. Passé par l'Espagne et la Turquie, il est revenu en Allemagne en 2018, en signant pour Ludwigsbourg. Référencé comme étant un meneur très complet et costaud, il devrait être capable de rapidement s'intégrer à l'AS Monaco et de s'adapter au style de jeu de Zvezdan Mitrovic. Il va former la paire avec Dee Bost à la mène, tout en étant capable de se décaler sur le poste d'arrière. Véritable combo-guard, il va apporter son expérience européenne sur le Rocher.