Myles Hesson devrait prolonger à l'Élan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Enzo Geoffray

C'est avec une volonté d'amener de la densité à son effectif que l'Élan Chalon a fait appel à Myles Hesson (1,98 m, 29 ans) après six semaines de compétition sur le dernier exercice (tronqué) de la Jeep ELITE. Après une saison 2019/20 raccourcie et entâchée par une blessure, le Britannique serait sur le point de poursuivre son bout de chemin en Bourgogne selon nos informations.

C'est début novembre 2019 que Myles Hesson a débarqué à Chalon-sur-Saône alors que le club était en grande difficulté avec 2 défaites et 5 victoires en championnat. En 14 rencontres disputées, dont 8 comme titulaire, sous les ordres de Philippe Hervé puis de Julien Espinosa, le poste 4 a compilé 11,5 points à 49,3% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds pour 9,3 d'évaluation en 22 minutes de moyenne. Un apport équivalent aux saisons précédentes pour le Britannique qui a écopé de trois semaines d'arrêt en janvier dernier après avoir reçu une béquille au niveau du quadriceps lors du match face à Bourg-en-Bresse. Malgré la récurrence des blessures qui le freinent à devenir un joueur dominant du championnat, son expérience de l'élite et sa régularité sont des atouts non négligeables.

Au terme d'une saison compliquée et prématurément achevée sur un bilan de 10 victoires et 15 défaites, l'Élan Chalon se doit de s'activer afin de préparer au mieux l'exercice 2020/21. Pour cela, le club devrait pouvoir s'appuyer sur les prolongations de Myles Hesson, vraisemblablement pour une saison, mais aussi de Mickaël Gélabale, alors que quelques pistes sont également évoquées.

Rappelons également que plusieurs joueurs sont toujours sous contrat : Babacar Niasse, Hugo Besson (aspirant), Assane Ndoye, Ousmana Camara, Mathis Dossou-Yovo et Etienne Ca et que le club présidé par Dominique Juillot va devoir manoeuvrer avec une baisse de la masse salariale d'environ 20% en 2020/21.