Nancy et Lille battent Champagne Basket et Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Outre la confrontation 100% Jeep ELITE et bourguignonne entre l'Elan Chalon et la JDA Dijon, il y a eu de nombreux matchs amicaux ce vendredi. On notera notamment la victoire de deux formations de Pro B face à des équipes de Jeep ELITE. Nancy et Lille ont en effet pris le dessus sur Champagne Basket (100-84) et Gravelines-Dunkerque (82-75).

La feuille de stats. pic.twitter.com/eOAkHGYFaw — Champagne Basket (@ChampBasketOff) December 4, 2020

FIN DU MATCH



A la faveur d'une sacrée deuxième mi-temps, le LMB s'adjuge une victoire de prestige@LMBasket 82@BCMBasket 75



Le lillois du match : Jo Kazadi 17/5/5#amical #redGIANTS pic.twitter.com/7mDaWG6wKj — Lille Métropole Basket (@LMBasket) December 4, 2020

Dans les autres rencontres, Poitiers (Pro B) a pris sa revanche sur Tours (NM1) en l'emportant 86-82. Evreux (Pro B) a disposé de Rouen (Pro B), 89 à 83. Denain (Pro B) a battu Orchies (NM1) 82-78.